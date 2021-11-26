Сборная России узнала соперника в стыковых матчах к ЧМ-2022

Чемпионат мира состоится зимой 2022 года в Катаре

Сборная России по футболу встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года. Жеребьевка прошла в Цюрихе в пятницу.

Первый матч подопечные Валерия Карпина проведут дома. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Швеции и Чехии.

Ранее сборная России уступила хорватам в заключительном матче группового этапа отбора со счетом 0:1. На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов не рассчитал отскок мяча от мокрого газона и коленом забил в собственные ворота. В итоге российская команда заняла в группе второе место и отравилась в стыки.

Чемпионат мира состоится зимой 2022 года в Катаре.

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