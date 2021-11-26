Украинская журналистка пожаловалась на охрану Зеленского

Охранники применил по отношению к девушке силу
Охрана президента Украины Владимира Зеленского после его пресс-конференции в пятницу нанесла травмы журналистке телеканала "Прямой", принадлежащего бывшему главе государства Петру Порошенко.
"После завершения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского представители его охраны начали блокировать неаккредитованных журналистов рядом со зданием. В результате они нанесли травмы журналистке "Прямого" Анне Дзьобе", - приводит сообщение канала ТАСС.
Уточняется, что девушка упала и получила увечья. Ей потребовалась помощь врачей.
Пресс-конференция Зеленского в пятницу длилась около пяти с половиной часов. Приглашено было около 30 представителей СМИ, остальным в аккредитации отказали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram