В России за сутки выявлено 33946 больных коронавирусом

В стране растёт уровень коллективного иммунитета

За сутки в России зафиксировано 33 946 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 536 825 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 430 больных, всего в столице 1 937 409 инфицированных, скончались 33 917 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе в регионах вырос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. В Севастополе, на Чукотке, в Тыве, Московской области, Москве и в Карелии он превышает 70%. В среднем по России коллективный иммунитет находится на отметке 51,8%. За неделю этот показатель поднялся почти на 2%.

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