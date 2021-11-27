ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено 33946 больных коронавирусом

11:41
  • суббота
  • 27 ноября 2021

В стране растёт уровень коллективного иммунитета

За сутки в России зафиксировано 33 946 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 536 825 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 430 больных, всего в столице 1 937 409 инфицированных, скончались 33 917 пациентов. 

Опрос показал отношение россиян к массовой вакцинации от коронавируса
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 70%

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе в регионах вырос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу.  В Севастополе, на Чукотке, в Тыве, Московской области, Москве и в Карелии он превышает 70%. В среднем по России коллективный иммунитет находится на отметке 51,8%. За неделю этот показатель поднялся почти на 2%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.