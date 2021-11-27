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Московские врачи вылечили ещё 5116 больных COVID-19

11:45
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Заболеваемость идёт на спад

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 116 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 760 697.

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Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность этих двух препаратов, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Минздрав разрешил одновременное применение вакцин "Спутник V" или "Спутник Лайт" и вакцины против гриппа.

По данным на 27 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 536 825 пациентам. В Москве больных зарегистрировано 1 937 409, в мире более 260 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,1 миллиона человек.

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