Число заболевших коронавирусом в мире превысило 261 миллион

В Африке обнаружен новый штамм

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 261 миллион, скончались от осложнений болезни более 5,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 48,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 776 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 10,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

На юге Африки обнаружен новый штамм коронавируса. Не исключено, что он опаснее и заразнее существующих. Некоторые страны временно приостановили авиасообщение с ЮАР и Ботсваной, а ВОЗ провела чрезвычайную встречу из-за появления новой мутации B.1.1.529.

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