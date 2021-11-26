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В Москве создали механизм для получения медотвода от вакцинации

20:30
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Справки начнут выдавать со 2 декабря

В Москве со 2 декабря можно будет получить медицинский отвод от прививки от коронавируса, на основании которого власти будут выдавать сертификат с QR-кодом.

Механизм получения справки разработан московским правительством, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В целях обеспечения федерального законодательства Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Подписан соответствующий приказ Департамента здравоохранения столицы", - говорится в сообщении на сайте Мосгорздрава.

По инициативе Клинического комитета для поддержки врачей в оценке необходимости медицинского отвода от вакцинации будет предусмотрена возможность проведения консультации с экспертами - профильными главными внештатными специалистами департамента здравоохранения.

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