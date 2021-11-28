В России выявлено 33548 новых случаев коронавируса

Заболеваемость снижается

За сутки в России зафиксировано 33 548 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 570 373 человека с COVID-19, умерло 272 755 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 086 больных, всего в столице 1 940 495 инфицированных, скончались 34 012 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В России продлят сертификаты переболевших коронавирусом с шести месяцев до года. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении такого продления. Ранее сертификаты переболевшим давали на полгода, а привившимся - на год.

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