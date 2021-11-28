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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

11:47
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Зарегистрирована вакцина для подростков

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 138 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 764 835.

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На этой неделе в России была зарегистрирована вакцина против коронавируса для детей от 12 до 17 лет, она называется "Спутник М". Во время испытаний препарат показал высокую безопасность и эффективность. Вакцина для подростков основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V".

По данным на 28 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 570 373 пациентам, умерли с начала пандемии 272 755 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 940 495, в мире более 261 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 5,1 миллиона человек.

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