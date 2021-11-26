Суд в Москве приговорил автора Telegram-канала к 14 годам колонии

Он признан виновным в мошенничестве и вымогательстве
Пресненский суд Москвы вынес приговор автору Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" Александру Устинову, который ранее был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве.
"Он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - приводит заявление суда ТАСС.
Прокурор требовал для обвиняемого 16 лет колонии. Двое других фигурантов дела - программист Антон Старк и журналист Иван Бесценный - получили 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.
Как установило следствие, Устинов, Старк и Бесценный распространяли в Сети компромат на политиков и бизнесменов, а потом предлагали жертвам за деньги удалить эти сведения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram