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Суд в Москве приговорил автора Telegram-канала к 14 годам колонии

21:16
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Он признан виновным в мошенничестве и вымогательстве

Пресненский суд Москвы вынес приговор автору Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" Александру Устинову, который ранее был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве.
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"Он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - приводит заявление суда ТАСС.

Прокурор требовал для обвиняемого 16 лет колонии. Двое других фигурантов дела - программист Антон Старк и журналист Иван Бесценный - получили 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Как установило следствие, Устинов, Старк и Бесценный распространяли в Сети компромат на политиков и бизнесменов, а потом предлагали жертвам за деньги удалить эти сведения.

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