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Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по миру

10:01
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Он уже добрался до Европы

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из Южной Африки название омикрон. На экстренном заседании специалисты организации классифицировали мутацию как вызывающую опасение.
Новый штамм коронавируса получил название

Эксперты полагают, что она может дать фору дельте по способности пробивать иммунную защиту организма и грозит тяжёлым течением болезни. Новый вариант вируса уже добрался до Гонконга, Израиля и Европы.

Одна за другой страны приостанавливают авиасообщение с государствами Африканского континента. Рейсы уже отменили Великобритания, Франция, Германия, Турция, сообщает "ТВ Центр".

С 29 ноября к ним присоединятся США. В Нью-Йорке минимум до 15 января ввели режим чрезвычайного положения. А в Амстердаме пассажирам самолёта, прилетевшего из ЮАР, даже не разрешили покинуть борт. Когда люди прошли тестирование, выяснилось, что среди них 15 человек инфицированы.

Из-за опасности распространения нового штамма на неопределённый срок отложили первую за четыре года министерскую конференцию Всемирной торговой организации. Сейчас эксперты по всему миру собирают информацию о новой мутации. Их задача – определить, насколько эффективно защищают от неё существующие вакцины.

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