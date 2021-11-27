ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии заявили о запуске "Северного потока - 2" без сертификации

10:45
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Такие прецеденты уже были

Газопровод "Северный поток-2" может быть запущен в скором времени без необходимой для этого сертификации, пишет немецкое издание Handelsblatt.
В Берлине потребовали срочно запустить "Северный поток-2"

Такие прецеденты в истории уже были: без процедуры сертификации заработали проекты NEL и EGL 401. Правда, при запуске "Северного оптока-2" без надлежащих документов придётся заплатить штраф около миллиона евро.

"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока-2" равняются не менее десяти миллиардам евро", - пишет газета. По мнению автора статьи, такой сценарий может показаться оператору заманчивым с учётом высоких цен на газ в Европе.

Вторая нитка газопровода "Северный поток" должна была заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы по сертификации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод "Северный поток - 2"
Газопровод "Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.