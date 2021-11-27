В Германии заявили о запуске "Северного потока - 2" без сертификации

Такие прецеденты уже были

Газопровод "Северный поток-2" может быть запущен в скором времени без необходимой для этого сертификации, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Такие прецеденты в истории уже были: без процедуры сертификации заработали проекты NEL и EGL 401. Правда, при запуске "Северного оптока-2" без надлежащих документов придётся заплатить штраф около миллиона евро.

"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока-2" равняются не менее десяти миллиардам евро", - пишет газета. По мнению автора статьи, такой сценарий может показаться оператору заманчивым с учётом высоких цен на газ в Европе.

Вторая нитка газопровода "Северный поток" должна была заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы по сертификации.

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