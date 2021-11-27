ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НА ВДНХ заработал самый большой в Москве каток

13:36
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Он будет радовать гостей всю зиму

Свыше 20 тысяч квадратных метров сплошного удовольствия: на главной выставке страны открылся самый большой в Москве каток.

"Сказочная зима" - тема нового сезона. По всей территории ВДНХ загорелись более миллиона лампочек новогодней иллюминации. В честь открытия прошло световое шоу, а на льду сыграли спектакли "Щелкунчик" и "Снежная королева", причём с цирковыми номерами.

Большая культурная программа запланирована на весь сезон. Театральные постановки, концерты, шоу - будут проходить до конца февраля, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Прокат коньков
Прокат коньков
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.