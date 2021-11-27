НА ВДНХ заработал самый большой в Москве каток

Он будет радовать гостей всю зиму

Свыше 20 тысяч квадратных метров сплошного удовольствия: на главной выставке страны открылся самый большой в Москве каток.

"Сказочная зима" - тема нового сезона. По всей территории ВДНХ загорелись более миллиона лампочек новогодней иллюминации. В честь открытия прошло световое шоу, а на льду сыграли спектакли "Щелкунчик" и "Снежная королева", причём с цирковыми номерами.

Большая культурная программа запланирована на весь сезон. Театральные постановки, концерты, шоу - будут проходить до конца февраля, сообщает "ТВ Центр".

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