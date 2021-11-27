Российской авиакомпании запретили летать в Европу

Такое решение приняли в Брюсселе

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС. Воздушным судам авиакомпании "Скол" запретили летать в Европу.

"Один российский авиаперевозчик был внесён в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты", - говорится в релизе Еврокомиссии.

В чёрном списке всего 97 компаний. В их деятельности выявлены серьёзные проблемы в области безопасности. "Скол" стал единственным перевозчиком из России, попавшим в этот список.

Авиакомпания "Скол" была создана в 2000 году, а три года назад она стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолётных перевозок в России, осуществляет в основном в основном технические полёты.

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