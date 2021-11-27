ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российской авиакомпании запретили летать в Европу

11:09
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Такое решение приняли в Брюсселе

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС. Воздушным судам авиакомпании "Скол" запретили летать в Европу.
Трем российским авиакомпаниям посоветовали улучшить меры безопасности

"Один российский авиаперевозчик был внесён в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты", - говорится в релизе Еврокомиссии.

В чёрном списке всего 97 компаний. В их деятельности выявлены серьёзные проблемы в области безопасности. "Скол" стал единственным перевозчиком из России, попавшим в этот список.

Авиакомпания "Скол" была создана в 2000 году, а три года назад она стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолётных перевозок в России, осуществляет в основном в основном технические полёты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет в небе
Самолет в небе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.