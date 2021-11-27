На оборонном заводе в Дзержинске прогремели взрывы

Начался пожар в одном из цехов

На заводе боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации, есть пострадавшие. После ЧП в здании начался пожар. Сейчас его площадь составляет 900 квадратных метров.

В тушении задействованы 60 человек и 15 единиц спецтехники. По заявлениям властей, угрозы для жителей города нет, сообщает "ТВ Центр".

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