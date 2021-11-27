Сергунина: К 80-летию битвы за Москву для молодёжи проведут онлайн-лекции и квесты

Они пройдут до 12 декабря

В столице запустили познавательную программу, посвященную 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, сообщается на официальном сайт мэра.

Программа включает 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы. Всё это будет интересно молодёжи, а поучаствовать в многочисленных мероприятиях можно будет до 12 декабря, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На онлайн-лекциях "Истории, о которых важно помнить" артисты и музыканты расскажут, как проходили сражения под Москвой, а на виртуальной экскурсии "Они сражались за Москву" можно будет увидеть места боевой славы Западного и Калининского фронтов. Также пройдёт серия тематических онлайн-квестов "1941 год. Битва за Москву".

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