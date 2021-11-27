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Новый штамм коронавируса сравнили с Эболой

14:16
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Он быстро распространяется по миру

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый омикрон-штамм коронавируса с Эболой. По его мнению, выявленная в Африке мутация COVID-19 может угрожать человечеству в той же степени, что и смертельный вирус Эбола. Смертность среди заразившихся Эболой составляет в среднем 50%.
Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по миру

"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола", - сказал учёный в интервью медиагруппе Funke.

Между тем, Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что обнаруженный в ЮАР и Ботсване новый вариант коронавируса, представляет собой риск от высокого до очень высокого. О штамме дельта ранее такого не говорили.

Штамм омикрон уже проник в Европу. Минздрав Чехии заявил, что в стране предположительно зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом с этой мутацией. Также омикрон выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, а в самой Южно-Африканской республике выявлено не менее 50 случаев заражения новым штаммом.

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