В Москве освятили храм в честь мученика Ермогена

Его построили на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы прошла торжественная церемония чина Великого освящения церкви в честь священномученика Ермогена. Её возвели в рамках "Программы 200-от храмов".

Каменное однокупольное здание строили в течение пяти лет на пожертвования прихожан. При церкви открыта воскресная школа и организована паломническая служба.

"Программу-200" реализуют в Москве уже больше десяти лет. Она предполагает строительство церквей шаговой доступности в спальных районах города, сообщает "ТВ Центр".

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