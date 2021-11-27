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Карпович трогательно призналась в любви Прилучному

17:07
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Мирослава и Павел встречаются больше года

Новая пассия Павла Прилучного нежно призналась в любви артисту. Мирослава Карпович посвятила возлюбленному пост в соцсети.

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"Пашенька, любимый, самый близкий, с днём рождения тебя, любовь моя. Ты своим присутствием даришь счастье и улыбку. Всегда оставайся таким же честным, добрым и человечным. Ты всегда поддержишь, подашь руку и подставишь плечо! Будь счастлив, а я всегда буду смотреть на тебя с обожанием!" - написала актриса в Twitter.

Карпович и Прилучный встречаются больше года. Злые языки утверждают, что актриса увела Павла из семьи.

С 2011 года Прилучный жил в браке с Агатой Муцениеце. У них двое детей – Тимофей и Мия. В прошлом году пара развелась.

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