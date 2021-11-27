Пострадавшей в огне Марине Хлебниковой предстоит долгая реабилитация

У певицы обгорело лицо

Марине Хлебниковой предстоит долгая и сложная реабилитация: восстановление после пожара займёт около года. Так говорят врачи, под наблюдением которых 56-летняя певица находится в Институте имени Склифосовского.

Артистка провела в искусственной коме несколько дней. Это было необходимо для того, чтобы купировать угрожающие для жизни последствия отравления угарным газом. Кроме того, у Хлебниковой сильно обгорело лицо и часть головы.

Обычно после заживления таких ожогов врачи делают несколько операций по пересадке кожи, чтобы восстановить прежнее состояние и внешний вид. Это длительный процесс.

"У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей и интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде - от отравления угарным газом, продуктами распада. И это слава Богу, удалось купировать", - приводит kp.ru ("Комсомольская правда") слова хирурга НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова.

18 ноября в московской квартире Марины Хлебниковой произошёл пожар. Певица сильно пострадала и была доставлена в ожоговое отделение Склифа. Сейчас её состояние стабилизируется.

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