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Археологи нашли в перуанской пустыне загадочную мумию

18:16
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Она была обвязана верёвками

Уникальная находка в перуанской пустыне: недалеко от Лимы археологи обнаружили древнюю мумию, принадлежащую к доинкской цивилизации.

Подземная погребальная камера представляла собой настоящую сокровищницу. Вместе с останками там хранились керамическая посуда и каменные артефакты, сообщает "ТВ Центр".

Но наибольший интерес для учёных представляет сама мумия, застывшая в необычной позе и обвязанная верёвками. По примерным оценкам, ей может быть более тысячи лет. Археологи надеются, что находка сможет пролить свет на быт и традиции древней цивилизации.

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