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Правительство определит "границы бедности" в регионах России

18:42
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Этот показатель рассчитают по специальной формуле

В России определят "границу бедности". Её рассчитают по специальной формуле с учётом инфляции для каждого региона. Этот показатель позволит точнее отслеживать изменение количества бедных. Как пишут "Известия", он будет нужен только для ведения статистики.

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Расчёт "границы бедности" будут производить путём умножения прожиточного минимума за последний квартал прошлого года на индекс потребительских цен за требуемый период. Расчёты планируют обновлять раз в квартал.

В августе 2021 года сообщалось, что в России зарегистрировано 17,7 миллиона граждан, чей доход был ниже уровня прожиточного минимума. Таким образом, доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 12,1%.

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