Правительство определит "границы бедности" в регионах России

Этот показатель рассчитают по специальной формуле

В России определят "границу бедности". Её рассчитают по специальной формуле с учётом инфляции для каждого региона. Этот показатель позволит точнее отслеживать изменение количества бедных. Как пишут "Известия", он будет нужен только для ведения статистики.

Расчёт "границы бедности" будут производить путём умножения прожиточного минимума за последний квартал прошлого года на индекс потребительских цен за требуемый период. Расчёты планируют обновлять раз в квартал.

В августе 2021 года сообщалось, что в России зарегистрировано 17,7 миллиона граждан, чей доход был ниже уровня прожиточного минимума. Таким образом, доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 12,1%.

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