ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Психиатр рассказал о влиянии коронавируса на общество

19:38
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Число расстройств возросло

Главный психиатр Москвы рассказал о серьёзных последствиях, которые вызывает коронавирус. Георгий Костюк в интервью РБК сообщил о том, что в России увеличилось число людей с паническими атаками. Для них характерны ощущения нехватки воздуха, сердцебиение, страх и повышенное потоотделение.
Психиатр предложил способ снизить тревожность из-за коронавируса

Также специалисты изучают действие нового вируса на нейродегенеративные процессы, приводящие к деменции. Ещё пациенты, перенёсшие болезнь, жалуются на то, что не могут собраться с мыслями, а выполнение обычных действий занимает слишком много времени.

Костюк, который также занимает пост главврача Психиатрической больницы №1 имени Алексеева, рассказал, что во время пандемии увеличилось число психических расстройств на почве стресса.

Это, в частности, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации и так называемый ковидный туман. При таком состоянии невозможно сосредоточиться, не даётся умственная работа, привычные, автоматизированные для человека действия становятся трудно выполнимыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.