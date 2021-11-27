Психиатр рассказал о влиянии коронавируса на общество

Число расстройств возросло

Главный психиатр Москвы рассказал о серьёзных последствиях, которые вызывает коронавирус. Георгий Костюк в интервью РБК сообщил о том, что в России увеличилось число людей с паническими атаками. Для них характерны ощущения нехватки воздуха, сердцебиение, страх и повышенное потоотделение.

Также специалисты изучают действие нового вируса на нейродегенеративные процессы, приводящие к деменции. Ещё пациенты, перенёсшие болезнь, жалуются на то, что не могут собраться с мыслями, а выполнение обычных действий занимает слишком много времени.

Костюк, который также занимает пост главврача Психиатрической больницы №1 имени Алексеева, рассказал, что во время пандемии увеличилось число психических расстройств на почве стресса.

Это, в частности, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации и так называемый ковидный туман. При таком состоянии невозможно сосредоточиться, не даётся умственная работа, привычные, автоматизированные для человека действия становятся трудно выполнимыми.

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