16-летний хоккеист московского "Динамо" умер в реанимации

Врачи боролись за его жизнь несколько дней

В реанимации Морозовской больницы в Москве умер защитник московского хоккейного клуба "Динамо" и юниорской сборной России Валентин Родионов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Врачи боролись за жизнь юного спортсмена шесть дней. 23 ноября ему провели сложную операцию и ввели в искусственную кому.

Родионов попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую он получил во время матча с ЦСКА. После удара о борт хоккеист вернулся на скамейку и потерял сознание.

Хоккейный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. "Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

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