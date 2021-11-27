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16-летний хоккеист московского "Динамо" умер в реанимации

19:06
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Врачи боролись за его жизнь несколько дней

В реанимации Морозовской больницы в Москве умер защитник московского хоккейного клуба "Динамо" и юниорской сборной России Валентин Родионов. Об этом сообщается на сайте клуба.
Молодой российский хоккеист скончался после жестокой драки у бара

Врачи боролись за жизнь юного спортсмена шесть дней. 23 ноября ему провели сложную операцию и ввели в искусственную кому.

Родионов попал в больницу с черепно-мозговой травмой, которую он получил во время матча с ЦСКА. После удара о борт хоккеист вернулся на скамейку и потерял сознание.

Хоккейный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. "Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

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