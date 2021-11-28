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Умер Александр Градский

09:01
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Певцу и композитору было 72 года

Не стало Александра Градского. Знаменитый рок-музыкант умер в больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт в пятницу, 26 ноября, сообщает "ТВ Центр".
Градского госпитализировали в московскую больницу

Выпускник Гнесинки, творческий путь начал с выступлений в составе самодеятельных рок-групп. А известен стал сначала как композитор - автор музыки к фильму Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных".

Уже после исполнения песни "Как молоды мы были" уникальный голос артиста полюбил весь Советский Союз. Александр Градский написал более двухсот композиций, причём многие - на собственные стихи.

Песни, рок-оперы и даже балеты...  Человек удивительной работоспособности, выпускал по несколько альбомов в год. Ему покорились и сцена Большого театра, и мир кино. В 1997 году Александр Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом.

Руководил театром "Градский холл". Он сумел перевернуть представления об эстраде и открыть путь молодым талантливым исполнителям. И всегда говорил, что главное в его жизни - это музыка. Александру Градскому было 72 года.

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