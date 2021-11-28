Праздник особо любят в школах и детских садах

28 ноября в России отмечают День матери - один из самых трогательных праздников. Он появился в нашей стране только 23 года назад, но уже приобрёл свои традиции.

По всей стране в праздник проходят концерты, конкурсы, выставки. Особенно любят День матери в школах и детских садах. Там с удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают подарки своими руками, сообщает "ТВ Центр".

Символ праздника - цветок незабудки. Как знак постоянности, преданности, нежности и бескорыстной любви - всего того, чем так щедро одарила природа материнское сердце.

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