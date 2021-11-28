Антиваксеры устроили скандал при посещении красной зоны

Они отказывались надевать средства защиты

Врачи ковидных отделений в Москве провели для противников вакцинации экскурсию в больничную красную зону. Несколько антиваксеров откликнулись на приглашение, но большинство из них почему-то решили использовать эту возможность для неуместного эпатажа.

Коронавирусный госпиталь в московской городской больнице № 15 работает с марта прошлого года. Сейчас здесь проходя лечение чуть менее тысячи человек. Главврач медучреждения был одним из тех, кто подписал открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить красную зону.

Артисты, блогеры или те кто называет себя общественными деятелями, которые выступают перед своей аудиторий поклонников или единомышленников, могли откликнуться на приглашение по указанным в письме телефонам. В Москве желающих нашлось девять человек, сообщает "ТВ Центр".

Антон Тарасов называет себя режиссёром, филантропом, альтруистом, оператором, политтехнологом и инженером. Его позиция такая - коронавируса не существует. А то что люди болеют, так это при помощи самолётов распыляют химикаты, вызывающие лёгочную пневмонию. Свою правоту Тарасов хочет доказать - зайти в красную зону без средств защиты.

Из девяти желающих посетить красную зону остались трое. Кто-то сам ушёл, как Антон Тарасов. Кто согласился соблюдать все необходимые меры безопасности - почти два часа ходили по отделениям.

Врачи не отрицают - вакцинированный человек заболеть может. Вот только последствия заболевания точно не будут столь страшными. Медики показали и реанимацию. Там пациенты рассказать о себе ничего не смогли. За их жизни ещё борются.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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