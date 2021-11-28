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Памяти Александра Градского

12:11
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Маэстро было 72 года

Огромная утрата для отечественной культуры. Не стало Александра Градского. Певец с уникальным голосом, композитор, наставник... Его называют отцом русского рока, но талант музыканта не укладывался в рамки одного направления. Градскому покорялись все жанры - от авторской песни до оперы. Его творчество любят и знают миллионы в России и за рубежом, сообщает "ТВ Центр".
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О собственном музыкальном доме Александр Градский мечтал долгие годы. Сегодня его театр осиротел. Для каждого из поклонников маэстро свой - бунтарь, стоявший у истоков русского рока, или же автор оперных произведений, музыкант, в руках которого бесчисленное количество инструментов словно обретали душу.

С музыкой познакомился ещё в детстве. В крошечной подвальной комнате, где жила семья Саши, родители почему-то решили поставить пианино. Из-за этого не помещалась его раскладушка. Спальное место решили организовать под музыкальным инструментом.  

Первые ансамбли художественной самодеятельности, затем Гнесинка. Талантливому студенту предложили написать музыку для фильма. Кандидатуру утвердил лично режиссер "Романса о влюблённых" Андрей Кончаловский. Так в 23 года Александр Градский стал самым молодым композитором, который написал музыку для кино, и сам же исполнил все свои произведения.

Бунтарские искры с Градским всегда. И тёмные очки, и длинные волосы, и песни Элвиса Пресли - он разбивал сердца поклонниц. Основатель первых советских рок-групп и проповедник рок-идеологии. При всей своей музыкальности понимал, что нужно, как у другого классика, именно глаголом жечь. За свой слог однажды был вызван на Лубянку.       

Авторитетный музыкальный журнал Billboard в 1974 году объявил Градского "Звездой года". Произошло это ещё до того, как он исполнил песню на все времена – "Как молоды мы были".

Солист Большого театра в постановке оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок", композитор редких для отечественной сцены жанров рок-оперы, рок-балета и даже мюзикла. Автор музыки к десяткам кинокартин и мультфильмов. За каждое дело брался как в первый или, наоборот, в последний раз.

Давал концерты продолжительностью по пять часов, удивлял всех новыми идеями, ни разу не произнёс, что уже возраст и пора отдыхать. Позволил себе просто творить. На протяжении более полувека для миллионов поклонников оставался любимым музыкантом, учителем для многих, кто пошёл по нелёгкому пути вслед за ним. Всегда был честен перед публикой и, главное, собой.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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