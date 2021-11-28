Израиль прекратил авиасообщение с миром из-за нового штамма COVID-19

Европа тоже закрывает границы

С 28 ноября въезд в Россию запрещён для граждан нескольких африканских стран и Гонконга. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса. Аналогичные экстренные меры принимают всё больше государств. Израиль, к примеру, на две недели полностью закрыл границы. Но омикрон уже вышел за пределы континента.

С каждым днём всё очевидней: у Европы не получилось действовать на опережение. Страны фиксируют новые случаи заражения омикрон-штаммом. Италия и Чехия официально подтвердили информацию о первых заболевших. Двоих инфицированных выявили в Германии. Все они на днях побывали в Южной Африке. В аэропортах в срочном порядке разворачивают пункты тестирования и временные изоляторы для прибывающих пассажиров, сообщает "ТВ Центр".

Свои ограничения на въезд вводят Иран и Австралия. Отрицательные ПЦР-тесты даже для детей потребуют Испания и Марокко. Американцы, затаив дыхание, следят за новостями о распространении омикрон-штамма. Правда, не все. Президента Джо Байдена накануне заметили в магазине со спущенной маской. При том что сам демократ неустанно призывает граждан использовать средства защиты.

ВОЗ настаивает: новая мутация может оказаться куда более опасной. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения напоминают: существующие вакцины от коронавируса также эффективны против мутировавшего COVID-19, в том числе, и российский "Спутник V".

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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