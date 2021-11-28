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Посол России в США сообщил об отъезде из Вашингтона 27 дипломатов

14:16
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Они покинут Штаты в конце января

27 российских дипломатов уедут из США 30 января. Об этом сообщил наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американская администрация провоцирует кадровый голод в представительстве.

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В частности, у супругов дипломатов отбирают аккредитации, детям не дают визы, а семьи намеренно разделяют, сообщает "ТВ Центр".

Российский посол отметил, что США не изменили своего негативного отношения к нашей стране, продолжают санкционную политику и в своё время первыми инициировали высылку дипломатов.

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