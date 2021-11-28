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В Москве открылся фестиваль "Будущее джаза"

13:37
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Он проходит в Концертном зале имени Чайковского

В Москве открылся IX международный фестиваль "Будущее джаза". По традиции, главной площадкой стал Концертный зал имени Чайковского.

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На сцену вышли лучшие молодые музыканты из разных регионов. Они представили свои собственные проекты и сыграли вместе с народным артистом России Игорем Бутманом и его знаменитым Московским джазовым оркестром.

За прошлые годы фестиваль открыл публике имена множества талантливых и перспективных исполнителей и помог им добиться успеха, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль "Будущее джаза"
Фестиваль "Будущее джаза"
Фестиваль "Будущее джаза"
Фестиваль "Будущее джаза"
Фестиваль "Будущее джаза"
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