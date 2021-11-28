Музыка, хореография, театр: каких успехов добиваются ученики московских школ искусств

В столице создана одна из крупнейших в мире систем творческого допобразования

Почти три тысяч учеников столичных заведений творческого профиля подали заявки на участие в конкурсе на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Этот конкурс - отличная возможность продемонстрировать свои умения и получить обратную связь от экспертного жюри, заявила заммэра Наталья Сергунина.

В финал конкурса прошли 99 участников и коллективов, которые успешно справились с тремя отборочными этапами. Претенденты присылали свои видеопрезентации, а потом выступали перед жюри.

Лауреаты конкурса получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч - в коллективных.

По словам Сергуниной, в столице функционирует одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Её ключевое звено - школы искусств, где дети учатся живописи, театральному мастерству, хореографии и вокалу.

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