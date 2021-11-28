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Первый канал сделал заявление о судьбе шоу "Голос" без Градского

11:57
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Программу не будут закрывать

Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память об Александре Градском, сообщает ТАСС.
Умер Александр Градский

"Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке", - отметили в пресс-службе Первого канала.

Там добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта "Голос", обязательно выйдут в эфир. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. За два дня до этого ему стало плохо и скорая доставила музыканта в больницу. У него было подозрение на инсульт. В пятницу,

26 ноября вышел в эфир записанный за несколько дней до этого выпуск шоу "Голос". Зрители заметили, что Градский выглядел немного уставшим, но о тяжёлой болезни в его состоянии ничего не говорило.

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