Первый канал сделал заявление о судьбе шоу "Голос" без Градского

Программу не будут закрывать
Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память об Александре Градском, сообщает ТАСС.
"Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке", - отметили в пресс-службе Первого канала.
Там добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта "Голос", обязательно выйдут в эфир. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.
Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. За два дня до этого ему стало плохо и скорая доставила музыканта в больницу. У него было подозрение на инсульт. В пятницу,
26 ноября вышел в эфир записанный за несколько дней до этого выпуск шоу "Голос". Зрители заметили, что Градский выглядел немного уставшим, но о тяжёлой болезни в его состоянии ничего не говорило.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram