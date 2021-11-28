Россиянам напомнили про индексацию пенсий с 1 декабря

Повышение коснётся не всех

Россиянам напомнили об индексации пенсий. Выплаты поднимут некоторым категориям граждан с 1 декабря. Повышение коснётся не всех, сообщает РБК.

Пенсионный фонд России будет проводить автоматическую индексацию пенсионных выплат для трёх категорий граждан. Повышенную пенсию начнут получать лица старше 80 лет и пожилые люди с инвалидностью первой группы.

Также перерасчёт коснётся тех, кто уволился с работы в августе 2021 года. Пенсионеры из этой категории получат пенсию вместе с выплатой суммы за предыдущие три месяца.

Ещё одна группа пенсионеров, которым проиндексируют выплаты с 1 декабря – лица, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, которые учатся очно.

Большинство выплат будет производится в беззаявительном порядке. Пенсионерам не надо собирать и предъявлять в ПФР документы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram