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Россиянам напомнили про индексацию пенсий с 1 декабря

14:26
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Повышение коснётся не всех

Россиянам напомнили об индексации пенсий. Выплаты поднимут некоторым категориям граждан с 1 декабря. Повышение коснётся не всех, сообщает РБК.

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Пенсионный фонд России будет проводить автоматическую индексацию пенсионных выплат для трёх категорий граждан. Повышенную пенсию начнут получать лица старше 80 лет и пожилые люди с инвалидностью первой группы.

Также перерасчёт коснётся тех, кто уволился с работы в августе 2021 года. Пенсионеры из этой категории получат пенсию вместе с выплатой суммы за предыдущие три месяца.

Ещё одна группа пенсионеров, которым проиндексируют выплаты с 1 декабря – лица, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, которые учатся очно.

Большинство выплат будет производится в беззаявительном порядке. Пенсионерам не надо собирать и предъявлять в ПФР документы.

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