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Врач из ЮАР рассказал о первых симптомах заражения омикрон-штаммом

16:15
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Они отличаются от традиционных

Симптомы заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Африке, отличаются от проявлений болезни при попадании в организм других мутаций вируса. Об этом рассказала ТАСС глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
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Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло.

Обычно люди обращаются к врачу на второй или третий день заболевания. При этом никто из них не подозревает, что заразился коронавирусом, так как обычных для него симптомов не возникает. Также у инфицированных штаммом омикрон не падает уровень кислорода в крови.

Ранее врачи сообщали о разных симптомах заражения коронавирусом. Обычно это – высокая температура, лихорадка, кашель, насморк, сыпь на теле. Иногда наблюдаются расстройства пищеварения.

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