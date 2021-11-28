Сенатор Круглый: Штамм омикрон уже в России

В Роспотребнадзоре это не подтверждают

Африканский штамм коронавируса уже есть в России, заявил сенатор Владимир Круглый. По его мнению, источником распространения новой мутации могут быть российские туристы, побывавшие в Египте.

"Штамм омикрон уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", - сказал заслуженный врач России в интервью РИА Новости.

Он призвал закрыть авиасообщение с Египтом на время, пока учёные изучают новую мутацию вируса. Сенатор также предложил установить наблюдение за прилетающими из Египта россиянами.

На это заявление уже ответили в Роспотребнадзоре. Там сообщили, что в России не выявлено ни одного заразившегося омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил ТАСС глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В свою очередь, в Центре "Вектор" сказали, что новый штамм коронавируса вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

Штамм омикрон выявлен на этой неделе на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения отнесла его к числу мутаций, вызывающих озабоченность. Омикрон также обнаружен в нескольких европейских странах.

Десятки государств мира уже приостановили авиасообщения с ЮАР и Ботсваной, а Израиль на две недели полностью закрыл свои границы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram