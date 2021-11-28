Путин выразил соболезнования родным и близким Градского

Композитора не стало 28 ноября

Президент России выразил соболезнования родным и близким Александра Градского. Владимир Путин направил им телеграмму со словами соболезнования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Певец и композитор Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Два дня назад Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи не смогли спасти музыканта.

Градского называют основоположником отечественного рока. Он – автор первой советской рок-оперы "Стадион", автор музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Киплинга.

Последние годы Градский активно работал на телевидении, был в составе жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале. Руководство телеканала уже сообщило, что не собирается закрывать проект. Очередной сезон шоу будет продолжен в память об Александре Градском.

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