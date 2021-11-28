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Германия просит США оставить в покое "Северный поток - 2"

17:27
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Газопровод уже построен, но не запущен

Германское правительство призвало Конгресс США не вводить новые санкции против "Северного потока – 2". По мнению кабмина, это нанесёт урон трансатлантическому единству, сообщает портал Axios.
В Германии заявили о запуске "Северного потока - 2" без сертификации

"Мы обеспокоены тем, что возобновлённые односторонние действия Конгресса серьёзно ослабят трансатлантическое единство в отношении России", - говорится в документе из посольства Германии в Вашингтоне.

Там также указывается, что "Северный поток - 2" не смягчил политику ФРГ по отношению к России. В Берлине полагают, что российско-европейский проект не представляет угрозу для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа. В Киеве, тем не менее, думают по-другому и настаивают на том, что газопровод несёт угрозу экономике Украины.

Газопровод "Северный поток - 2" долен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десяти пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы по сертификации. Этот процесс может продлиться от нескольких недель до полугода.

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