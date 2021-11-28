Российские лыжники заняли весь пьедестал на соревнованиях в Финляндии

На первом месте - Александр Большунов

Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта на этапе Кубка мира в финском Рука. Выиграл гонку преследования Александр Большунов.

На втором месте - Сергей Устюгов, третьим пришёл Артём Мальцев. Все норвежские лыжники и финский спортсмен Ийво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за мороза.

Александр Большунов отметил, что испытал проблемы только на старте дистанции, когда перестало работать табло, сообщает РИА Новости. Больше его ничего не беспокоило.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram