Российские лыжники заняли весь пьедестал на соревнованиях в Финляндии

На первом месте - Александр Большунов
Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта на этапе Кубка мира в финском Рука. Выиграл гонку преследования Александр Большунов.
На втором месте - Сергей Устюгов, третьим пришёл Артём Мальцев. Все норвежские лыжники и финский спортсмен Ийво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за мороза.
Александр Большунов отметил, что испытал проблемы только на старте дистанции, когда перестало работать табло, сообщает РИА Новости. Больше его ничего не беспокоило.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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