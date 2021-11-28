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Российские лыжники заняли весь пьедестал на соревнованиях в Финляндии

19:45
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

На первом месте - Александр Большунов

Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта на этапе Кубка мира в финском Рука. Выиграл гонку преследования Александр Большунов.

На втором месте - Сергей Устюгов, третьим пришёл Артём Мальцев. Все норвежские лыжники и финский спортсмен Ийво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за мороза.

Александр Большунов отметил, что испытал проблемы только на старте дистанции, когда перестало работать табло, сообщает РИА Новости. Больше его ничего не беспокоило.

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