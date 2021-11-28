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Названы дата и место прощания с Александром Градским

18:35
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Музыканта не стало 28 ноября

Прощание с Александром Градским пройдёт в среду, 1 декабря в театре "Градский Холл" в Москве, сообщает РИА Новости. В этом театре певец и композитор проработал семь лет художественным руководителем. Весь день к зданию театра москвичи и гости города несут цветы.
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Музыкант Александр Градский умер ночью 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт мозга. За два дня до этого Градского госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

Градского называют отцом советского рока. Он – автор первой в Союзе рок-оперы "Стадион", автор музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Киплинга.

С 2012 года Градский активно работал на телевидении, был в составе жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале. Руководство телеканала уже сообщило, что не собирается закрывать проект. Нынешний сезон программы будет продолжен в память о наставнике Александре Градском.

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