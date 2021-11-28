Консилиум врачей раскрыл все диагнозы Саакашвили

Политику необходимо комплексное лечение

У находящегося в госпитале Михаила Саакашвили выявлены посттравматическое стрессовое расстройство и неврологическая симптоматика. О выводе консилиума врачей, следящего за лечением экс-президента Грузии, сообщила глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

Стресс у Саакашвили, по её словам, развился на фоне нахождения в тюрьме и применённого к политику насилия. От длительной голодовки у бывшего президента возникла энцефалопатия Вернике. Врачи полагают, что Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении, сообщает ТАСС.

Михаил Саакашвили тайком пробрался в Грузию перед первым туром муниципальных выборов 2 октября, после чего был арестован и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку и назвал себя политическим заключённым. 20 ноября политика доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября.

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