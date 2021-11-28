ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Консилиум врачей раскрыл все диагнозы Саакашвили

19:18
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Политику необходимо комплексное лечение

У находящегося в госпитале Михаила Саакашвили выявлены посттравматическое стрессовое расстройство и неврологическая симптоматика. О выводе консилиума врачей, следящего за лечением экс-президента Грузии, сообщила глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.
Саакашвили пригрозил отказаться от лечения

Стресс у Саакашвили, по её словам, развился на фоне нахождения в тюрьме и применённого к политику насилия. От длительной голодовки у бывшего президента возникла энцефалопатия Вернике. Врачи полагают, что Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении, сообщает ТАСС.

Михаил Саакашвили тайком пробрался в Грузию перед первым туром муниципальных выборов 2 октября, после чего был арестован и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку и назвал себя политическим заключённым. 20 ноября политика доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.