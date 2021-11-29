В Москве после матча ЦСКА - "Зенит" задержали болельщиков

Они устроили на стадионе файер-шоу
В воскресенье вечером в Москве на "ВЭБ-Арене" состоялся матч чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом". После игры несколько болельщиков были задержаны.
"Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - приводит сообщение столичного управления МВД ТАСС.
Как уточнил источник агентства, часть задержанных доставлены в ОМВД Войсковский, часть - в ОМВД по Головинскому району. Пострадавших нет.
Уточняется, что фанаты московской команды зажгли множество файеров. По данным ТАСС, задержаны около 30 фанатов ЦСКА. Их команда уступила гостям со счетом 0:2.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- "Спартак" обыграл "Наполи" и вышел на первое место в группе ЛЕ
- Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте
- Звезды бокса ЦСКА приехали в "Хмеймим" поддержать российских военных
- "Зенит" в седьмой раз стал чемпионом России
- Футболист "Спартака" попросил уменьшить ему зарплату