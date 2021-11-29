В Москве после матча ЦСКА - "Зенит" задержали болельщиков

Они устроили на стадионе файер-шоу

В воскресенье вечером в Москве на "ВЭБ-Арене" состоялся матч чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом". После игры несколько болельщиков были задержаны.

"Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - приводит сообщение столичного управления МВД ТАСС.

Как уточнил источник агентства, часть задержанных доставлены в ОМВД Войсковский, часть - в ОМВД по Головинскому району. Пострадавших нет.

Уточняется, что фанаты московской команды зажгли множество файеров. По данным ТАСС, задержаны около 30 фанатов ЦСКА. Их команда уступила гостям со счетом 0:2.

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