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ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться омикрон-штаммом

07:59
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Вакцинация имеет решающее значение для снижения тяжести переносимой болезни

Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать выявленный в Ботсване и ЮАР новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон". Согласно предварительным данным ВОЗ, у ранее перенесших COVID-19 людей может быть повышенный риск заражения этим вариантом, передает со ссылкой на организацию РИА "Новости".
Врач из ЮАР рассказал о первых симптомах заражения омикрон-штаммом

Подробная информация будет доступна в ближайшие дни и недели, уточнили в ВОЗ. Там при этом подчеркнули, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Прежде в организации напомнили, что для снижения смертности и тяжести переносимой болезни вакцины имеют решающее значение.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма. В ЮАР зарегистрировали около ста зараженных.

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