В России к осени 2022 года могут закрыться около 30 банков

Это почти 8% от общего числа

Как пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА", к октябрю 2022 года с рынка в России могут уйти 29 кредитных организаций (около 8% от общего числа).

Уточняется, что речь идет об отзыве лицензии, ее добровольном аннулировании или процессе слияний и поглощений.

Эксперты уточняют, что в 2021 году по сравнению с 2020-м число случаев добровольного аннулирования лицензий уменьшается. Вместе с тем допандемийные показатели все равно значительно превышены.

Согласно сводкам ЦБ, прибыль российских банков за 10 месяцев 2021 года превысила 2,1 триллиона рублей. К концу года показатель может достигнуть 2,5 триллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram