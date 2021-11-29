Вучич похвастался ценой, которую Сербия платит России за газ

В Белграде "бесконечно признательны" Москве

Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи дал интервью каналу Pink, в котором заявил, что за счет выгодной цены на газ, о которой стороны договорились в ходе беседы, его страна смогла сэкономить не менее 1 миллиарда евро.

"Вы хоть понимаете, что цены составляют от 650 до 1200 евро за 1 тысячу кубометров, а мы платим 270?" - сказал Вучич.

Он добавил, что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу, которая при цене нефти в 82-83 доллара за баррель позволяет платить около 270-275 долларов за 1 тысячу кубометров газа.

"Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 миллионов, это минимум 1 миллиард евро", - уточнил президент.

Он также выразил гордость за построенный магистральный газопровод "Балканский поток" длиной 402 километра. "Президенту Путину - бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии", - резюмировал Вучич.

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