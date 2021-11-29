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Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любой вакциной

08:47
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Но лучше всего - "Спутником Лайт"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения "Спутника V" ревакцинироваться можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт".

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"Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer", - заметил специалист (цитата по ТАСС).

Как пояснил ученый, антиген в "Спутнике V" находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся нейтрализующих вирус антител гораздо шире, чем у вакцин-конкурентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от COVID-19 более чем на 92%.

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