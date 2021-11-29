Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любой вакциной

Но лучше всего - "Спутником Лайт"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения "Спутника V" ревакцинироваться можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт".

"Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer", - заметил специалист (цитата по ТАСС).

Как пояснил ученый, антиген в "Спутнике V" находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся нейтрализующих вирус антител гораздо шире, чем у вакцин-конкурентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от COVID-19 более чем на 92%.

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