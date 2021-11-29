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Доходы россиян оказались на 18% ниже, чем в 2019 году

08:24
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы

Трудовые доходы в некорпоративном секторе российской экономики после второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года. Это следует из "Мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года", составленного специалистами Высшей школы экономики.
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По данным Росстата, в третьем квартале 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За девять месяцев 2021 года рост составил 4,1% к тому же периоду 2020 года.

Эксперты ВШЭ объясняют рост доходов в третьем квартале единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам, которые получили почти три четверти российских семей. Доля социальных выплат в структуре доходов достигла максимальных за последние годы 23,1%.

При этом без учета разовых выплат пенсионерам средняя пенсия сократилась бы на 1,2% в реальном выражении в третьем квартале 2021 года к тому же периоду прошлого года.

Между тем во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых.

Авторы мониторинга пришли к выводу, что именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения, сообщает РБК.

Ранее исследование показало, что медианная зарплата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% относительно аналогичного периода 2020 года. Объем Фонда оплаты труда в период с июля по сентябрь возрос на 13,8%.

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