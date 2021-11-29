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Трамп назвал виновников ухудшения отношений России и США

08:44
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Наладить отношения мешали политические оппоненты, заявил 45-й президент США

Россия и США в период президентства Дональда Трампа могли многого добиться, если бы этому не помешали политические оппоненты. Такое мнение выразил 45-й президент Соединенных Штатов в воскресенье, 28 ноября.
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По мнению Трампа, во время, когда он возглавлял государство, можно было "сделать хорошие дела, очень хорошие для нашей страны, для России". Однако политические соперники из Демократической партии "сразу кричали: "О, он любит Россию", заявил экс-президент США.

В числе помех, которые чинили ему на посту главы государства, Трамп назвал "надувательство с импичментом", расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, "которое закончилось хорошо, но заняло 2,5 года".

Это затруднило выстраивание отношений с конкретными странами, особенно с Россией, подытожил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Между тем результаты опроса в США показали: 31% американцев верят, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы, в результате чего у Дональда Трампа была украдена победа.

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