Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Водолеям и скорпионам сегодня стоит проявить осторожность, близнецам день принесет позитив

Гороскоп на сегодня, 30 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня вы сразу, как только проснетесь, почувствуете, что рождены ради чего-то великого. Направьте свои силы в мирное русло, и будете щедро вознаграждены.

Тельцы

Увы, но вас ждёт неблагоприятный период. Старайтесь не вкладывать средства, не подписывать документы и не искать помощи у едва знакомых людей. Анализируйте происходящее.

Близнецы

День принесёт позитивные вибрации, благодаря которым вы осознаете несколько ценных истин. Вы давно не могли наладить отношения в семье? Что ж, применяйте знания!

Раки

Непростой день. Возможно, он заставит вас разочароваться в своих силах. Бросьте всё и посмотрите кино, почитайте книгу, выполните любое действие, которое поможет вам отвлечься.

Львы

Сегодня вам удастся повлиять на многие события, даже те, в которых вы не будете участвовать. Действуйте осторожно и обдуманно. Всё же именно ваше мнение окажется решающим.

Девы

Вам покажется, что мироздание работает на вас, потому что все вокруг пытаются помочь. Но не каждая улыбка искренняя, поймите это. Оставайтесь немного в тени, чтобы вашей добротой не воспользовались.

Весы

Вас ожидает на удивление благополучное время. Проблемы решатся словно по велению волшебной палочки. Они исчезнут в полночь, как карета, но вместо тыквы вы обнаружите нечто чрезвычайно ценное.

Скорпионы

Будьте аккуратны - день сложный! Опасности будут подстерегать вас на каждом шагу, поэтому отложите поездки, встречи с незнакомцами, а также подписание документов, которые вы ранее не читали.

Стрельцы

Энергии невероятно мало. Лучше сразу определите, куда хотите её потратить. Не пытайтесь успеть везде - рискуете грандиозно проиграть.

Козероги

Время неприятных перемен, которые заставят вас пожалеть о последних высказываниях. Но вы сильная личность, и сможете конвертировать этот негатив себе на пользу, хоть и не сразу.

Водолеи

Сегодня вам даже горы по колено. Всё, на что вы решитесь, принесёт желанные результаты. Однако стоит проявить осторожность, иначе удача упорхнет быстрее роскошной бабочки с руки.

Рыбы

Вы почувствуете усталость, так что отправляйтесь на абсолютно заслуженный отдых. Занимайтесь только тем, что приносит радость, от остального временно откажитесь.

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