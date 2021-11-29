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Москвичей в понедельник ждет пасмурная погода

08:16
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Синоптики прогнозируют осадки

В Москве в понедельник ожидается облачная погода, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Небольшой дождь. Температура в столице плюс 3-5, а в Подмосковье плюс 1-6", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Ветер юго-восточный с порывами до восьми метров в секунду.

Вместе с тем атмосферное давление будет снижаться и составит 729 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы, причем существенно.

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