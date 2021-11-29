Крепкие морозы и оттепели: россиянам пообещали зимние колебания температур

Подобные колебания объясняются потеплением климата

Предстоящей зимой жителей европейской части России ожидает неравномерный температурный режим. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт сослался на прогнозы, обещающие значительную изменчивость погодных условий в европейской части России. Ожидаются как значительные морозы, так и существенные потепления.

При этом долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы, уточнил Вильфанд.

Синоптик объяснил подобные колебания потеплением климата, при котором амплитуда изменений возрастает. С одной стороны, можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, с другой — воздушные массы с юга будут вызывать оттепели, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. Что касается осадков, количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

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