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Крепкие морозы и оттепели: россиянам пообещали зимние колебания температур

09:00
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Подобные колебания объясняются потеплением климата

Предстоящей зимой жителей европейской части России ожидает неравномерный температурный режим. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Эксперт сослался на прогнозы, обещающие значительную изменчивость погодных условий в европейской части России. Ожидаются как значительные морозы, так и существенные потепления.

При этом долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы, уточнил Вильфанд.

Синоптик объяснил подобные колебания потеплением климата, при котором амплитуда изменений возрастает. С одной стороны, можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, с другой — воздушные массы с юга будут вызывать оттепели, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. Что касается осадков, количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

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